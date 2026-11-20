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Народното творчество във Фейсбук буквално избухна след срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в китайския град Шънджън на 18 ноември.

При подреждането за официалната снимка китайския лидер Си Дзинпин остави президентът на САЩ Доналд Тръмп непосредствено до себе си, а руския държавен глава Владимир Путин бе насочен от другата страна, до съпругата на Си.

Този момент се оказа истински подарък за интернет зевзеците. Последва лавина от колажи – с розови детски лигавници, както и с исторически препратки към Сталин, Чърчил и Рузвелт и срещата им в Ялта.