Калифорния разследва дали американската технологична компания Nvidia е предала усъвършенствани чипове или поверителна информация на Китай, информира Блумбърг. Това става след разкритията от миналата седмица за извънбрачна връзка на главния изпълнителен директор Дженсън Хуанг. Те предизвикаха безпрецедентна криза в компанията, понижиха рязко цената на акциите ѝ и доведоха до оттеглянето на Хуанг от поста главен изпълнителен директор. Случилото се породи и опасения за националната сигурност след публикации, че той е имал връзка с Алис Хуанг, за която има подозрения, че е била агент на китайското разузнаване.

Главният прокурор на щата Роб Бонта съобщи в изявление, че службата му проверява и дали компанията е подвела инвеститорите за ситуацията. По думите му на Nvidia е изпратена призовка с искане за предоставяне на информация, за да се установи дали дружеството е нарушило закона на щата за корпоративната сигурност, информира БХТА.

Комисията по външни работи на Камарата на представителите публикува вчера поверителна информация, според която до май тази година Министерството на търговията е одобрило продажбата на китайски компании на близо 900 000 усъвършенствани чипа за изкуствен интелект. Сред получателите са били и някои компании, които впоследствие са били включени в списък на Пентагона с дружества, обвинени в подпомагане на китайската армия.

„Поведението на „Енвидиа" и нейния бивш главен изпълнителен директор поражда сериозни опасения, включително относно начините, по които компанията може да е подвела инвеститорите", заяви Бонта. „„Енвидиа" се намира в сложна ситуация с международно измерение, но основният принцип на нашето законодателство за корпоративните ценни книжа е ясен: компаниите нямат право да подвеждат своите инвеститори".

Базираната в Санта Клара, Калифорния, компания „Енвидиа" не е отговорила на запитване за коментар.

„Енвидиа" е най-големият производител на чипове в света и до неотдавна беше най-скъпата публично търгувана компания. Под ръководството на Хуан продуктите ѝ се превърнаха в основен елемент от мащабното изграждане на инфраструктура за изкуствен интелект.

В интервю за телевизия „Блумбърг" във вторник Бонта определи случая като нещо, което службата му „много вероятно" би могла да разследва. Той добави, че решението как да постъпи ще зависи от това дали са били нарушени закони на щата Калифорния, което би дало основание на службата му да се заеме със случая.

Пекин отрече да е правил опити да шпионира Дженсън Хуанг, който изрази готовност във вторник да се върне начело на компанията, макар че бордът на директорите засега не обсъжда подобна възможност, съобщи „Блумбърг Нюз".

Бонта, представител на Демократическата партия, който беше преизбран по-рано този месец, засили проверките и на други големи технологични компании. Сред действията му е и завеждането на дело срещу „ОупънЕйАй" (OpenAI) за предполагаемо нарушаване на закона на щата срещу нелоялната конкуренция чрез небезопасна разработка на продуктите ѝ с изкуствен интелект.