Иран иска да сключи сделка със САЩ, но тя не се харесва на президента Доналд Тръмп. Американският лидер за пореден път, че Иран желае да сключи споразумение за прекратяване на войната, предаде Ройтерс. Тръмп многократно твърди това, въпреки че ислямската република редовно опровергава думите му.

"Те искат да сключим сделка, но не искат да сключим сделка, която да е приемлива за мен", каза Тръмп пред репортери.

По-рано стана ясно, че САЩ са похарчили 48,3 милиарда доларакъм 13 ноември за войната срещу Иран, показват данни на Пентагона.

Тъй като тази обща сума не включва щетите от атаките срещу американските военни бази в Близкия изток, сенатори настояха военното министерство на страната да предостави и тази информация, предаде Асошиейтед Прес, цитира БТА.

Цената на войната се превърна в спорна тема в Конгреса на САЩ, като дебатите относно разходите се разгорещяват, тъй като администрацията на Тръмп иска законодателите да приемат отбранителен бюджет на стойност 1,5 трилиона долара, коментира АП. Непопулярната война и икономическите ѝ последици допринесоха за тежките загуби на републиканците на междинните избори и финансовите спорове около конфликта ще се засилят още повече, след като демократите поемат контрола над Конгреса през януари за остатъка от мандата на президента Доналд Тръмп.