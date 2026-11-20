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„Проблемът е, че президентът Зеленски и президентът Путин изпитват огромна омраза един към друг, а това допълнително усложнява ситуацията", добави той.

Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп след завръщането си от Китай, където се срещна със Си Цзинпин и Владимир Путин. Все пак Тръмп е оптимист, че войната между Русия и Украйна е към своя край. В Китай той нарече Путин "свой приятел".

„Водим много добри разговори. Мисля, че има наистина голям шанс да успеем да постигнем споразумение", заяви Тръмп на пресконференция в Белия дом след обиколката си в Азия.

Тръмп имаше отделна среща с Путин в кулоарите на лидерския форум на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в китайския град Шънджън тази седмица.

„Той ясно изрази желанието си войната между Русия и Украйна да приключи по дипломатически път. Разговарях и с нашите представители, които вършат добра работа, но задачата им е трудна. Много трудна", каза Тръмп, цитиран от БТА.

Часове след като тримата лидери публикуваха декларация за мир след срещата си в Китай, Русия предприе днес една от най-мащабните ракетни атаки и нападения с дронове срещу Украйна от началото на войната, като нанесе удари по съоръжения на електроенергийната инфраструктура и уби осем души, отбелязва Ройтерс.

Пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г. доведе до най-кръвопролитния конфликт в Европа от Втората световна война.