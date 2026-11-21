Иран все още разчита на дипломацията като средство за спиране на конфликта със САЩ. Това заяви външният министър на страната Абас Арагчи, който добави, че комуникацията между Вашингтон и Техеран ще продължи чрез посредници.

По думите му ислямската република търси начин за постигането на споразумение, което да гарантира, че няма да има повторение на конфликта. Освен това външният министър посочи, че една от червените линии при преговорите, по които Иран няма да отстъпи, включва обогатеният уран да не не напуска страната.

Арагчи е убеден, че може да се намери справедливо решение на въпроса. Той каза още, че Иран настоява за гаранции от САЩ за сериозен подход към преговорите преди те да продължат. Освен това разкри, че че е обсъдил с посредниците формата и естеството на мерките за изграждане на доверие.

Арагчи допълни, че Ормузкият проток ще остане затворен, докато Вашингтон не изпълни седемте условия на Иран, пише БТА.