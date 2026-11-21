Пекин произвежда ядрени оръжия с бързи и мащабни темпове. Това заяви американският президент Доналд Тръмп, ден след като се срещна с китайския лидер Си Цзинпин и руския си колега Владимир Путин в Шънджън по време на форума на организацията на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Тогава тримата лидери се споразумяха да проведат преговори за предотвратяване на разпространението на ядрени оръжия.

Докато Русия и САЩ са начело в света, като всяка от тях притежава хиляди ядрени оръжия, Китай бързо разширява ядрения си арсенал. В годишния си доклад за военното укрепване на Китай Пентагонът посочи, че запасът от ядрени бойни глави на Китай засега ще остане в диапазона от малко над 600, но страната е на път да разполага с повече от 1000 бойни глави до 2030 г.

"Те ще ни настигнат в рамките на 10 години. Те работят с пълна сила, но вече разполагат с много", заяви Тръмп за ядреното въоръжаване на Китай, цитиран от БТА.