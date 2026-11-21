Американските преговарящи са заявили на европейски и украински представители, че Белият дом би искал Русия и Украйна да постигнат мирно споразумение до началото на януари 2027 г. – преди демократите да поемат контрол над двете камари на Конгреса на САЩ. Четирима информирани източника са съобщили това на Financial Times.

Според един европейски представител американците „оказват натиск" и „има опасения", че Украйна „ще трябва да направи значителни отстъпки", за да постигне каквото и да е споразумение. „Американците бързат, но Путин не", добави друг източник.

Един представител заяви, че „Тръмп харесва Путин и иска това да стане до януари".

На пресконференция на 20 ноември Тръмп твърди, че е провел отлични разговори с Владимир Путин за Украйна на тристранна среща на върха в Китай. Според американския президент Путин „ясно е изразил желанието си войната между Русия и Украйна да бъде разрешена по дипломатически път".

Според Bloomberg след срещата на върха в Китай, Тръмп се е обадил от Air Force One на европейските лидери, които са се събрали в Берлин за среща на „коалицията на желаещите", заедно с Володимир Зеленски. Той им е казал, че Путин иска да сложи край на войната.

На свой ред Владимир Путин, по време на пресконференция в Китай, е заявил, че е обмислял евентуално прекратяване на огъня с Украйна в редица области, но е изоставил идеята след атаките на украинските въоръжени сили по Кримския мост. „Няма да преговаряме след ударите по Кримския мост", каза Путин.

Източници на The Kyiv Independent твърдят, че преговарящите на Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, са казали на руски и украински официални лица, че настоящият кръг от преговори може да е последната реална възможност за постигане на мирно споразумение, преди политическата ситуация във Вашингтон да се промени. Например, преминаването на контрола над Конгреса към Демократическата партия може да засили натиска върху Белия дом да увеличи военната и финансовата помощ за Украйна. По този начин позицията на Русия в преговорите може да бъде сериозно отслабена.