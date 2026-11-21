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Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро бе приет в болница след като в затвора, където излежава присъда за опит за преврат, бил получил коремни болки, последвани от подуване на корема.

Той заемаше поста на държавен глава между 2019 г. и 2022 г. През последните години Болсонаро претърпя поредица от хоспитализации и хирургически операции, свързани с инцидент по време на предизборната му кампания през 2018 г., когато бе намушкан с нож в корема.

Той ще премине прегледи, за да се установи причината за влошаването на здравословното му състояние, съобщи болницата.

Синът му Карлош Болсонаро потвърди за хоспитализацията на баща си в Екс.

Жаир Болсонаро излежава присъда от 27 години заговор за опит за преврат срещу победилия го на президентските избори през 2022 г. настоящ президент Луиз Инасио Лула да Силва. Бившият президент беше поставен под домашен арест по медицински причини.