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Три балистични ракети, изстреляни от йеменските бунтовници хути срещу Рияд, свалиха саудитските въоръжени сили.

"Противовъздушната отбрана е прехванала и унищожила три балистични ракети, изстреляни от терористичната милиция на хусите срещу Рияд", заяви в Екс Турки ал Малки, говорител на оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция, която подкрепя признатото от международната общност правителство на Йемен.

Малко по-рано журналист от АФП чу две експлозии в Рияд, след като гражданската отбрана на саудитската столица обяви тревога за "потенциална опасност", която впоследствие беше отменена.

Тези експлозии идват ден след ударите, нанесени от коалицията в Йемен, по-конкретно срещу пристанище Ходейда, контролирано от хусите. В отговор хусите заплашиха да нанесат удари по саудитски пристанища и финансовия район "Крал Абдула" на Рияд.

Войната в Йемен избухна през 2014 г., когато хусите започнаха офанзива срещу правителствените сили и поеха контрола над обширни райони в северната част на страната, включително над столицата Сана. Военната коалиция, оглавявана от Саудитска Арабия, подкрепя йеменското правителство от 2015 г. насам, посочва АФП.