Предполагаем пробив в националната база данни на САЩ, ползвана за обмен на информация, свързана с наказателното правосъдие, разследва ФБР. Тази база данни се ползва от федералните, щатските и местните правоохранителни органи в Щатите. Информацията за евентуалната хакерска атака идва от CNN, която цитира двама, запознати с разследването.

Става дума за Националния информационен център за престъпления (NCIC) – система, в която се съхраняват и обменят данни за заповеди за арест, криминални досиета и проверки на миналото на лица.

Ако бъде потвърдено, че действително е имало хакерска атака, това ще е второто подобно проникване в системата на ФБР за последните месеци. Това е и пореден случай от серия кибератаки, които през последната седмица предизвикаха сериозно безпокойство сред американските власти.

От ФБР все още не са отговорили на запитване на Ройтерс за коментар. Във вторник много от онлайн услугите на Apple претърпяха сериозен срив след актуализация. Това се случи на фона на други големи прекъсвания на технологични услуги през последните дни, включително проблеми, засегнали Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA), авиокомпанията United Airlines и Microsoft.

Apple потвърди на страницата си за състоянието на системите, че услугите Apple Music, App Store и AppleCare са били напълно недостъпни, а интерфейсът за влизане в iCloud също е имал проблеми.

В понеделник системен срив в United Airlines продължи повече от 90 минути, принуждавайки авиокомпанията да забави излитащите полети.

Проблемът при United възникна само няколко дни след неизправност в мрежата на Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA), която доведе до временно спиране на полетите в цялата страна. Това предизвика закъснения на стотици полети и остави стотици хиляди пътници блокирани на летищата в САЩ.

Банките също бяха засегнати в понеделник, след като хиляди клиенти съобщиха за затруднения при достъпа до онлайн сметките си в няколко големи американски банки, както и до услугата за парични преводи Zelle.

Миналата седмица глобален срив на Microsoft наруши работата на електронната поща и други инструменти за работна комуникация, предизвиквайки хаос в бизнеса и ежедневните услуги по целия свят. Бяха засегнати услугите на Microsoft 365, включително Outlook, Teams и AI асистентът Copilot.

През септември хакерска група за дигитално изнудване, известна като ShinyHunters, успя да проникне и в сайт на ФБР за кандидатстване за работа. При атаката бяха компрометирани данни на настоящи и бивши служители на бюрото.