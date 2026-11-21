Хакери са атакували австрийското външно министерство. В резултат на кибератаката са били източени контактни данни на служители на ведомството. Виена не разкри кого подозира за извършването на престъплението.

"Между 12 и 13 ноември сайтът на външното министерство, който е управляван от външен доставчик на услуги, стана обект на непозволено влизане", се казва в изявление на ведомството.

Кибератаката е установена на 13 ноември и незабавно е била неутрализирана, добавиха от министерството. Тя се е случила по време на глобалния срив на "Майкрософт".

"Разследване на група експерти установи, че по време на непозволеното влизане са изтекли данни, свързани с имената и работните контакти на служители в централата на ведомството, както и в дипломатическите мисии в чужбина", казаха оттам.

Австрия заяви през юли, че Русия е отговорна за кибератака срещу австрийското външно министерство в края на 2019 г. и началото на 2020 г., и осъди "зловредните кибер дейности" на Москва заедно с още осем държави членки на Европейския съюз, които също съобщиха, че са станали обект на руски кибератаки.

Русия категорично отрича тези обвинения, пише БТА.