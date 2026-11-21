Турция публикува на 19 ноември втория вариант на проекта за заключителен документ на 31-вата Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP31). Документът поставя акцент върху намаляването на емисиите, адаптацията към климатичните промени, финансирането и търговията.

Сред основните предложения е инициативата „35×35", според която до 2035 г. делът на електроенергията в крайното световно енергийно потребление трябва да достигне 35%. За целта се предвиждат разширяване на мощностите за възобновяема енергия, повишаване на енергийната ефективност, модернизиране на електропреносните мрежи и развитие на системи за съхранение на енергия. Като приоритет се посочват и технологиите за улавяне, използване и съхранение на въглероден диоксид.

Проектът предвижда също до 2035 г. глобалното финансиране за адаптация към климатичните промени да бъде увеличено най-малко три пъти спрямо сегашното равнище. Председателят на COP31 Мурат Курум обяви и предложение за „Пътна карта от Анталия до Адис Абеба за финансиране на адаптацията и устойчивостта", насочена основно към нуждите на Африка и малките островни развиващи се държави.

Вторият проект беше публикуван, след като на 16 ноември Австралия, която председателства преговорите, представи първоначалния вариант на общото решение, включващ въпросите за постепенното отказване от изкопаемите горива и увеличаването на средствата за климатична адаптация.