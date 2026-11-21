Отношенията между големите държави имат решаващо значение за развитието на международната обстановка и поддържането на глобалната стратегическа стабилност. Именно затова срещата на 19 ноември в Шънджън привлече вниманието на международната общност и може да бъде определена като събитие с историческо значение.

На нея китайският председател Си Дзинпин се срещна с руския президент Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп. Това е първата среща на лидерите на Китай, Русия и САЩ в този формат и знаково събитие в отношенията между трите държави. В продължение на около 90 минути те обсъдиха възможностите за опазване на световния мир и укрепване на стратегическата стабилност в отношенията между големите държави, като постигнаха редица общи позиции. Разговорите завършиха с приемането на съвместна декларация, която отразява постигнатия консенсус и очертава общ подход към по-ефективното справяне с глобалните предизвикателства и опазването на международния мир и стабилност. В този смисъл срещата беше представена като своеобразна среща на върха за мир.

На световната сцена Китай, Русия и САЩ са големи държави със значително влияние и носят особена отговорност за насърчаването на глобалния мир и сигурност. Преди повече от 80 години трите страни, като основни сили в борбата срещу фашизма, воюваха рамо до рамо и постигнаха победа, осигурявайки мир и спокойствие на света.

Днешната среща на лидерите на Китай, Русия и САЩ може да бъде определена като значимо новаторско събитие в историята на международните отношения. Китай, Русия и САЩ трябва да бъдат партньори и приятели, а не да влизат в конфликти и конфронтация. Те трябва да спазват основния принцип на мирното съвместно съществуване, съвместно да разширяват възможностите за сътрудничество и да полагат общи усилия за опазването на световния мир и стабилност, като допринасят повече за напредъка на човечеството.

По време на срещата китайският председател Си Дзинпин представи четири предложения за това как трите държави да изграждат правилно отношенията помежду си и съвместно да допринасят за опазването на световния мир. Той подчерта необходимостта от взаимно уважение, мирно съвместно съществуване, взаимноизгодно сътрудничество и придържане към диалога и консултациите като средство за разрешаване на различията и проблемите.

Анализатори посочват, че тези предложения са насочени както към изграждането на правилна стратегическа представа за другите страни и разумно управление на отношенията между конкуренция и сътрудничество, така и към създаването на „предпазен клапан" срещу потенциалните рискове от конфликти. Те очертават посоката и пътя към изграждането на отношения между големите държави, основани на мирно съвместно съществуване, цялостна стабилност и балансирано развитие.

В момента светът се намира в нов период на нестабилност и трансформации. От насърчаването на решаването на горещите международни въпроси до поддържането на стабилността на глобалните вериги за производство и доставки, от предотвратяването на ядрена война до укрепването на управлението на изкуствения интелект – във всички тези области големите държави трябва да дават пример. И в този смисъл срещата между лидерите на Китай, Русия и САЩ, която беше позитивна, конструктивна и плодотворна, изпрати положителен сигнал към света.