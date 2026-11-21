Китай включва за първи път подводните съоръжения за съхранение, производството на водород от морска вода и проучването на газови хидрати сред приоритетните направления за инвестиции и финансиране в морската индустрия.

Новият каталог за 2026 г. е изготвен съвместно от Министерството на природните ресурси, Държавната комисия за развитие и реформи, Китайската народна банка и финансовите регулаторни органи. Той обхваща 11 основни направления, сред които морски риболов и преработка на морски продукти, корабостроене и производство на оборудване за морско инженерство, морска енергетика, фармацевтични и биологични продукти, обезсоляване и комплексно използване на морската вода.

За първи път в обхвата на подкрепата попадат перспективни области като проучването и пробния добив на газови хидрати, подводните съоръжения за съхранение и производството на водород от морска вода.

Подводните съоръжения могат да се използват за научни изследвания, съхранение на ресурси и изграждане на центрове за данни. Към тях спадат също подводни тунели и хотели. Изграждането им изисква специализирани материали и технологии, устойчиви на високо водно налягане и корозия.

Новият каталог ще насочи частния капитал към стратегически области, ще ускори преструктурирането и модернизацията на морската индустрия и ще стимулира развитието на нови качествени производителни сили в сектора, добави той.