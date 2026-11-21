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Осъденият крещял от болка, властите в Тексас обаче отричат за нарушения на установения протокол

Над час продължила екзекуцията на 70-годишен мъж в американския щат Тексас, след като служителите в затвора се затруднили да му намерят подходяща вена, за да му влеят смъртоносния препарат.

Случката е от четвъртък в затвора в Хънтсвил. Рейналдо Денес излежавал присъда за убийството на търговец на диаманти при грабеж през 1996 г. В деня на екзекуцията служители на персонала се опитвали многократно и безуспешно да му намерят подходяща вена, за да изпълнят смъртното наказание – летална инжекция. В крайна сметка били принудени да му забият иглите в стъпалото и врата.

Близо 50 минути след началото на процедурата започнало вливането на смъртоносния препарат, заради което Денес почнал да изпада в адски мъки - молел Бог да сложи край на страданията му, съобщи националното обществено радио на САЩ NPR.

Мъжът бил обявен за мъртъв 64 минути след началото на екзекуцията. Духовният служител, присъствал в помещението, разказал, че осъденият изпитвал видимо страдание. Властите в Тексас обаче отричат за нарушения на установения протокол. Според говорител на затворническата администрация е възможно мъжът да е преувеличавал болката.

Случаят отново предизвика въпроси за начина, по който в САЩ се изпълняват смъртните присъди, и дали използваните медикаменти причиняват допълнителни страдания на осъдените.