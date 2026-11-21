Пострадал е капитанът

Яхта, плаваща под български флаг, се взриви на марината Сани на Халкидики. Единственият човек, който бил на борда, е пострадал. Той е бил откаран в болница.

Експлозията стана снощи, а причините за нея засега не са установени. Според информация на гръцката брегова охрана плавателният съд бил акостирал в марината на полуостров Касандра.

Пострадалият е бил капитан на яхтата. Той е гръцки гражданин. Получил е изгаряния при взрива. След него в плавателния съд е започнала да навлиза вода, което създало опасност да потъне.

На място са предприети действия по изпомпването на водата от плавателния съд, съобщава гръцкото издание "Катимерини". Като превантивна мярка около яхтата е поставена и специална плаваща бариера срещу замърсяване, която трябва да ограничи евентуалното разпространение на нефтопродукти и други замърсители в морето.

Гръцките власти разследват причините за инцидента. Засега няма официална информация какво е предизвикало взрива и дали става въпрос за техническа неизправност.

Сани е сред най-известните яхтени комплекси на полуостров Касандра в Халкидики. В марината му могат да се видят много луксозни яхти. "Сани резорт" е на първия ръкав – Касандра на полуостров Халкидики, на около 80 км от Солун. Курортът заема ивица от 7 километра, превърната в рай. В него отсядат много богати собственици на яхти, цените са доста високи.

Sani Resort се се състои от пет петзвездни хотела с вили и резиденции. Има над 30 ресторанта и барове и общи зони за спорт и атракции. Всичко това, разположено в 1000 акра природен резерват от борови гори и лазурни води, маркирани със син флаг. В центъра на крайбрежния живот стои Sani Marina – космополитен пристан за 215 яхти и хъб на множество бутици, световноизвестни барове, ресторанти и нощен живот.