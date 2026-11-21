Кубинските власти освободиха американската гражданка Алина Лопес, която беше задържана в страната близо 10 години, съобщи Държавният департамент на САЩ. Тя се е завърнала в родината си още през септември със специално нает от Вашингтон самолет, като освобождаването ѝ не е част от размяна на затворници.

Педагожката Алина Лопес пътува до Куба през януари 2017 г. по настояване на бившия си съпруг, след което военен съд я осъжда на 13 години затвор за шпионаж. След международен натиск, включително от ООН, през 2022 г. тя е пусната на свобода със забрана да напуска острова, но година по-късно отново е върната зад решетките.

Според неправителствената организация „Джеймс Фоли", която се бори за освобождаването на несправедливо задържани американци в чужбина, Лопес има спешна нужда от специализирано лечение в САЩ. Завръщането ѝ идва на фона на засиления натиск и санкции от страна на Вашингтон спрямо Куба, пише БТА.