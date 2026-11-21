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11 са загинали в североизточния индийски щат Манипур след консумация на алкохол. За него има съмнения, че е опасен. В това време лекарите се борят за живота на други 180 души.

В петък главният министър на щата Юмнам Кхемчанд Сингх обяви, че жертвите са се почувствали зле след употребата на алкохолната напитка.

„До момента в две болници са приети над 180 пациенти, а броят на починалите през последните 48 часа достигна 11", става ясно от изявлението на Сингх. Той е разпоредил разследване на инцидента, а виновните за него ще бъдат арестувани и наказани.

В Индия редовно се съобщава за смъртни случаи, причинени от нелегален или фалшифициран алкохол. Евтините спиртни напитки, продавани извън официалните търговски канали, често съдържат метанол – силно токсично вещество.

През май над 15 души починаха след консумация на нелегален алкохол с метанол в град Пуна и съседния Пимпри-Чинчвад в западния щат Махаращра.

През август 13 души издъхнаха, а над 60 пострадаха след употреба на алкохол с метанол в щата Гуджарат, съобщават местни медии.

Подобни алкохолни напитки се консумират масово в цяла Индия, като понякога една бутилка се продава за по-малко от долар. При поглъщане метанолът може да причини слепота, увреждане на черния дроб, а в по-големи концентрации води и до смърт.