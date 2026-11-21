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След пет дни преговори в Женева страните от ООН се споразумяха да започнат работа по международни правила за използването на автономни оръжия, известни като "роботи убийци", предаде Франс прес.

Представители на 128 държави решиха в следващите две години да подготвят рамка за контрол над тези оръжейни системи, съобщи председателят на конференцията Жулиен Тьони. По думите му предстои да се уточни кои автономни оръжия ще бъдат напълно забранени от международното право и кои само ще подлежат на регулация.

Повечето държави настояват за строг, правно обвързващ договор, но водещите сили в тази технология - основно САЩ и Русия, са против.

Неправителствените организации определиха резултата като разочароващ. Според коалицията „Спрете роботите убийци" (Stop Killer Robots) приетият компромисен вариант на практика не води до задължителни правила.

„Автономните оръжия и изкуственият интелект за набелязване на цели вече се използват на бойното поле. Отлагането на строги правила поставя в опасност цивилните и цялото човечество", предупреди изпълнителният директор на коалицията Никол ван Ройен.

От правозащитната организация „Хюман Райтс Уоч" (Human Rights Watch) също разкритикуваха решението с аргумента, че то не предвижда спешни мерки на фона на изключително бързото развитие на тези технологии, пише БТА.