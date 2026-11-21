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Според хипотезата на Риман простите числа имат определен ред по числовата линия

Простите числа са основата на висшата математика, което означава, че всички нови открития, свързани с тях, ще имат широко въздействие за науката

Служител на Anthropic и математик твърди, че е използвал чатбота с изкуствен интелект на компанията, за да докаже известната хипотеза на Риман. Това съобщава BBC.

Ден, след като Anthropic дебютира на американския стоков пазар, математикът Левент Алпьоге заяви, че в рамките на 6 седмици, е използвал чатбота Claude, за да докаже с подробности известната математическа хипотеза.

Ако това се окаже истина, доказателството ще се подреди сред най-значимите постижения в историята. Самият Алпьоге го описва като "зора за науката, която ще доведе до нещо още по-велико".

Хипотезата на Риман е известна нерешена задача, свързана със свойствата на Римановата ζ-функция и разпределението на простите числа. Хипотезата гласи: "Реалната част на всяка кратна нула на Римановата дзета-функция е равна на 1/2".

Хилберт включва задачата за доказването на Римановата хипотеза в своето изложение за предизвикателствата пред математиката през ХХ век, в което има 23 нерешени задачи. Според хипотезата простите числа имат определен ред по числовата линия.

Твърдението на Алпьоге идва на фона на това, че през последните месеци компании от сферата на изкуствения интелект, като OpenAI, обявиха десетки решения на основни математически задачи, които са убягвали на учените в продължение на десетилетия.

Що се отнася до доказателството на хипотезата на Риман, представено в петък, то е намерено с помощта на недостъпна за обществеността версия на Claude.

Самата хипотеза стои нерешена вече близо 170 г. Мнозина я смятат за най-известния математически проблем, най-вече защото е изключително сложен. Простите числа са основата на висшата математика, което означава, че всички нови открития, свързани с тях, ще имат широко въздействие за науката.

Апльоге твърди, че е писал на шефа на Anthropic Дарио Амодей в неделя. Попитал го директно как може да обяви откритието си.

Пълното текстово доказателство, което Алпьоге представя в Lean - компютърен език, използван за потвърждаване на математически доказателства, е дълго над 250 хил. страници.

За проверката на доказателството обаче ще трябва доста време, заяви в петък видният математик Терънс Тао. "Предполагам, че процесът ще отнеме известно време, въпреки че в този случай поне имаме човешки автор, с когото да общуваме, за да ни помогне с тази задача", коментира той.

Изказването му е провокирано от това, че при предишните математически пробиви през годината, направени с употребата на AI, не е участвал такъв човек.

През септември OpenAI заяви, че служители на фирмата са успели да решат част от особено труден математически проблем. Това им отнело само 88 часа, като ползвали недостъпна за масовия потребител версия на изкуствения интелект. Въпросната задача е част от уравненията на Навие-Стокс, които се отнасят до движението на течностите.

Повече от 10 000 AI агенти или компютърно програмирани ботове, които работят донякъде автономно, били подложени на тази задача като упражнение.

Доказателството, което OpenAI публикува за Навие-Стокс все още не е потвърдено като точно. То предизвика критики в академичните общности и организации относно използването на изкуствен интелект за решаване на математически задачи.

От Anthropic също твърдят, че са постигнали напредък и при решенията на други задачи в математиката и физиката.

Според математици хвалбите на AI компаниите за напредъка на техните системи в решаването на сложни задачи, е вредно за науката на математиката.

"Свидетели сме на обща заплаха за интелектуалния труд, с несъответствие между резултата от използването на изкуствен интелект и първоначалната му цел", категорични са учените.

Месец по-късно OpenAI публикува нещо, за което твърди, че са "решения, доказателства или значителен напредък" по още 372 нерешени задачи от висшата математика.

Ще са необходими месеци, ако не и години, за да бъдат проверени всички тези твърдения, и експертите да могат да докажат тяхната валидност.