"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази солидарността на Европейския съюз към Дания и осъди категорично "опита за убийство на американско-украински гражданин в Дания, организиран от руските разузнавателни служби", предаде Ройтерс.

„Това беше атака на европейска земя. Това е неприемливо. Заставаме с пълна солидарност зад Дания и всичките страни членки, станали цел на руските хибридни атаки", заяви тя в публикация в социалната мрежа Екс.

Руското посолство в Копенхаген заяви вчера, че няма доказателства за обвиненията.

Фон дер Лайен допълни, че ЕС ще предложи скоро „нова европейска стратегия за сигурност", за да засили готовността и възпирането, пише БТА.