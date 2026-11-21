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Товарен кораб, насочил се към руския ексклав на Блатийско море Калининград, е бил бомбардиран от два дрона в неутралните води на Финския залив. Това съобщи губернаторът на руската Ленинградска област Александър Дрозенко. Инцидентът се е случил на три морски мили (55 км) от бреговете на Русия.

"В неутралните води на Финския залив, на три морски мили от границите на Руската федерация, беше извършено нападение с два дрона срещу товарен кораб, отиващ към Калининград", каза Дрозенко.

Той отбеляза, че екипажът е евакуиран и щетите върху съда се уточняват. Допълни, че заплахата за безпилотните летателни апарати в Ленинградска област е премахната, свалени са били общо 80 дрона, пише БТА.

Междувременно Министерството на отбраната на Русия съобщи, че руските средства за противовъздушна отбрана са свалили 464 дрона от самолетен тип през последното денонощие.