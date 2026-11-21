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Има идея и за данък за технологичните гиганти

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща предложи съкращения на стойност 204 млрд. евро в бъдещия дългосрочен бюджет на Европейския съюз за периода 2028–2034 г., както и въвеждане на нов данък върху големите компании от дигиталния сектор. Целта е да бъде постигнат компромис между 27-те държави членки до края на годината, предаде Франс прес.

На пресконференция днес Коща представи преработен проектобюджет, чийто размер е намален с 204 млрд. евро спрямо първоначалното предложение на Европейската комисия за общо 2 трилиона евро.

Новият вариант включва и предложение за данък върху големите компании от дигиталния сектор, потвърди Коща. Той предлага също да бъде проучена възможността за облагане на криптоактивите.

Предложенията са пореден опит за намиране на компромис по бъдещия бюджет на ЕС, по който досега 27-те държави членки имат сериозни разногласия, допълва АФП, цитирана от БТА.