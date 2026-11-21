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Десетки бяха блокирани в горящ нощен клуб в столицата на Кипър Никозия. Властите разследват възможен умишлен палеж, съобщават местните медии.

в заведението, разположено на първия етаж на сграда в квартал Палуриотиса, е имало 50 души. Говорителят на противопожарната служба Андреас Кетис съобщи, че те са били принудени да излязат на балконите на сградата, за да избягат от задимените помещения.

Клубът е имал сертификат за пожарна безопасност, но Кетис каза, че вратата, водеща към стълбите и изхода, е била заключена. Той напомни, че заведенията не само трябва да имат аварийни изходи, но и трябва да спазват всички мерки за безопасност и да държат изходите отключени.

Мъж на 37 години е получил изгаряния по време на усилията за гасене на пожара.

Причините за пожара се разследват от полицията, като първите улики сочат към злонамерено действие.