Десетки бяха блокирани в горящ нощен клуб в столицата на Кипър Никозия. Властите разследват възможен умишлен палеж, съобщават местните медии.
в заведението, разположено на първия етаж на сграда в квартал Палуриотиса, е имало 50 души. Говорителят на противопожарната служба Андреас Кетис съобщи, че те са били принудени да излязат на балконите на сградата, за да избягат от задимените помещения.
Клубът е имал сертификат за пожарна безопасност, но Кетис каза, че вратата, водеща към стълбите и изхода, е била заключена. Той напомни, че заведенията не само трябва да имат аварийни изходи, но и трябва да спазват всички мерки за безопасност и да държат изходите отключени.
Мъж на 37 години е получил изгаряния по време на усилията за гасене на пожара.
Причините за пожара се разследват от полицията, като първите улики сочат към злонамерено действие.