Международна престъпна мрежа, трафикирала румънки с цел сексуална експлоатация в девет европейски държави, беше разбита при две мащабни полицейски операции на 5 и 19 ноември, съобщи Европол.

Разследването е започнало в Румъния през ноември 2025 г. и се е провело с подкрепата на Европол и полицията от Австрия, Германия, Ирландия и Великобритания. За координацията на действията в Букурещ е бил разкрит специален център.

По време на разследването са били идентифицирани над 70 жертви на трафик и 50 заподозрени лица. Смята се, че мрежата е била добре структурирана семейна организация, която е генерирала незаконна печалба на стойност от няколко милиона евро от трафика на жените.

На 5 ноември 2026 г. е осъществена първата операция срещу заподозрени в Австрия, Германия и Румъния, а на 19 ноември е била втората акция срещу допълнителни заподозрени членове на престъпната група в Ирландия и Румъния.

В резултат на операциите са били задържани 38 заподозрени, извършени са 61 обиска в Румъния, Германия и Ирландия, а на 51 потенциални жертви е осигурена защита. Конфискувани са материални активи като пари в брой и луксозни автомобили.

Престъпната група, съставена от румънски граждани, се е насочвала към уязвими жени в Румъния с използването на т.нар. метод „lover boy". Представлява печелване на доверието на жертвите с илюзията за романтична връзка, която обаче прераства в принудителна сексуална експлоатация в чужбина.

Жените, които станали жертви на схемата, били експлоатирани в девет европейски страни, предимно в Австрия, Германия, Ирландия и Обединеното кралство, пише БТА.