Пробивайки си път през вятъра и мъглата към върховете на трите най-високи планини в Великобритания, понякога облечена само с шорти и тениска, принцесата на Уелс изглежда решена да покори всичко.

Тези кадри са от завладяващ нов документален филм, който отдава почит на променилата живота на Катрин борба с болестта.

Създателите на филма имат изключителен достъп до принцесата и камерата я следва, докато тя завършва прочутото предизвикателство „Three Peaks Challenge", изкачвайки Бен Невис, Скафел Пайк и Сноудон само за 24 часа - впечатляващо постижение за всеки.

Още по-забележително обаче е колко откровено Кейт говори за възстановяването си от рака и колко дълбоки емоции показва пред камерата. Рядко виждаме прегръдки и целувки от страна на висшите членове на кралското семейство, но и от двете има в изобилие, когато принцесата, явно развълнувана, посреща съпруга си и децата си в края на „Предизвикателството", разказва "Дейли мейл".

В други моменти тя сякаш се бори да сдържи сълзите си. „Ракът наистина те променя", казва тя. „Променя тялото ти. Променя те физически. Но има много, много по-дълбока страна на това, което диагнозата „рак" променя в теб."

„Знам, че изцелението е пътешествие. Как да се свържеш отново с нещата, които някога си познавал. И как да намериш чувство на надежда и радост сред несигурността. Ясно е, че не сме предназначени да понасяме предизвикателствата на живота сами.

„Нещата могат да се обновят и да растат. Често именно чрез болката осъзнаваме, че отвъд нея се крие по-голяма красота."

На братът на Кейт, Джеймс, се пада задачата да обясни колко значимо е било това 24-часово изкачване, когато й напомня, че за разлика от някои други пациенти с рак, Кейт не е имала възможност да отбележи края на лечението си, като удари камбана в знак на празник.

„Така че може би това е твоето биене на камбаната", заключава той трогателно. Ясно е, че принцесата напълно споделя това мнение.

Както се обяснява във филма, само няколко седмици преди „Предизвикателството на юни" Кейт аплодира, възкликна и прегърна 30-годишната пациентка с рак на гърдата Клер Лоренте, докато тя биеше камбаната в болницата „Кристи" в Манчестър, за да отбележи края на собственото си лечение.

На 44-годишната принцеса Катрин беше поставена диагноза рак след коремна операция през 2024 г. Нито видът, нито стадият на заболяването са били разкривани, но тя премина през химиотерапия и я завърши през септември същата година – като обяви новината в кратък документален филм малко след това.

През януари 2025 г. Кейт разкри, че ракът е в ремисия.

Описан от двореца като „изключително личен", новият филм има за цел да даде сила и надежда на други хора, засегнати от сериозни заболявания, и да „промени достъпа до холистични грижи за раковоболни, които подкрепят благосъстоянието, устойчивостта и качеството на живот по време на диагнозата и след нея". 30-минутният документален филм ще бъде излъчен в неделята на Адвента по BBC1.

Темата е изключително дълбока, но е поразително колко радостна изглежда принцесата в клиповете, публикувани днес. Независимо дали се изкачва по мрачни склонове с каменисти отломки с помощта на туристически щеки или прекосява бързи потоци по по-полегатите, осветени от слънцето склонове по-надолу, Кейт изглежда в своята стихия.

В един момент принцесата се среща с група доброволци, които също участват в предизвикателството „Три върха" – но го правят, като носят в инвалидна количка 11-годишното момче с параплегия Тед Хаслам.

Кейт се пошегува, че „времето не е много хубаво", и продължи: „Как си, Тед? Не ти ли е студено? Толкова много хора стоят само по тениски. Защо го правят?

„Наистина съм много впечатлена, стигнал си до втория връх. Страхотно, браво! Ще те подкрепяме. Надявам се да се видим на Сноудон?"

Филмът показва как Кейт се среща и с други хора, страдащи от сериозни здравословни проблеми, и обсъжда с тях преживяното от тях.

В един момент от документалния филм Светлана от групата за подкрепа на раковоболни „Shine" обяснява колко разрушително за психиката може да бъде заболяването: „Когато дискомфортът преобладава и радостта е изчезнала, започваш да си задаваш въпроса: „Защо да продължавам?""

Определено няма и следа принцесата да се отказва.

Предизвикателството „Three Peaks" включва изкачване на 4413 фута високия Бен Невис – най-високият връх във Великобритания, 3029 фута високия Скафел Пайк – най-високият в Англия, и 3560 фута високия Сноудон в Уелс.

Кейт изминава общо 23 мили пеша и преодоля над 10 000 фута денивелация в рамките на предизвикателството, което включваше и 460 мили шофиране от една планина до друга.

Започвайки първото си изкачване в събота, 27 юни, принцесата покори и трите върха в рамките на 24 часа – без свита и с минимална охрана – в подкрепа на благотворителната организация „The Royal Marsden Cancer Charity", където е била лекувана.

Документалният филм „Heal" е продуциран от лондонската компания „Detail Films", която е сътрудничила с семейство Уелс на няколко пъти.

Именно „Detail" е създала краткия, триминутен филм, излъчен през септември 2024 г., когато Кейт неочаквано разкри, че лечението ѝ е приключило.

Тогава принцесата сподели пред света, че започва „нова фаза на възстановяване с ново чувство на надежда и признателност към живота", но призна, че „пътят ми към изцеление и пълно възстановяване е дълъг".

Сериалът „Heal" ще бъде излъчен по BBC 1 в неделя, 29 ноември, в 18:40 ч. (британско време, 20:40 ч. българско).