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"Атака с дрон" срещу руски товарен кораб във Финския залив е засякла финландската армия.

Според официалните данни сухотоварният кораб плава под руски флаг от Санкт Петербург към руския ексклав Калининград.

Министерството на отбраната на Финландия, което информира съюзническите държави от НАТО за инцидента.

Атаката с два безпилотни летателни апарата е извършена в неутрални води западно от остров Гогланд (Суурсаари), на около три морски мили от руската граница. На борда на плавателния съд е избухнал пожар, след което повреденият кораб е навлязъл в териториалните води на Финландия. Руските власти съобщиха за започнала евакуация на екипажа.

"В събота сутринта финландските въоръжени сили засякоха атака с дрон срещу руски товарен кораб в международни води в източната част на Финския залив на запад от остров Суурсаари", посочи Министерството на отбраната в официално изявление, без да посочва произхода на атаката.

По кораба има щети, допълва ведомството, без да предоставя информация за състоянието на екипажа.

Към момента финландските власти не посочват официално кой стои зад атаката, макар премиерът Петери Орпо да коментира, че войната се пренася в непосредствена близост до страната и че Украйна има право да се защитава.

Инцидентът се случва само десет дни след като Финландия потвърди и за украински удар с дрон по руския малък ракетен кораб „Наро-Фоминск" в същия район.