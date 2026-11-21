Светът на висшата бижутерия загуби една от най-значимите си фигури. На 89-годишна възраст почина Паоло Булгари - предприемачът, който принадлежи към третото поколение на семейството, превърнало името Bulgari в един от най-разпознаваемите символи на италианския лукс по света.

Новината за смъртта му беше съобщена от семейството. В емоционално послание близките му го определят като „изключителна личност", подчертавайки неговата човечност, предприемачески талант и любов към Италия, на която той е бил международен посланик. „Отива си най-великият бижутер на нашето време", се казва в съобщението.

Паоло Булгари е роден в Рим през 1937 г. и е внук на Сотирио Булгари - гръцкият златар, който през 1884 г. открива в италианската столица малка бижутерска работилница, поставила началото на една от най-престижните ювелирни къщи в света. Историята на фамилията започва на Балканите. Сотирио Булгари е роден в Епир, тогава част от Османската империя, в семейство с традиции в обработката на благородни метали. След като напуска родния си край, той преминава през различни градове, преди да се установи в Италия и да създаде собствен бизнес.

Първоначално магазинът му се намира на улица „Систина", а през 1905 г. семейството открива бутика на престижната "Виа дей Кондоти"- мястото, което и до днес е свързано с идентичността на марката. В началото „Булгари" се специализира в сребърни изделия и бижута, вдъхновени от гръцките и римските традиции. Постепенно обаче компанията изгражда собствен художествен език, в който класическото наследство се среща със смелия италиански дизайн.

Паоло Булгари се присъединява към семейния бизнес през 1960 г., едва 18-годишен. Започва работа заедно с баща си Джорджо, като първоначално се занимава със скъпоценните камъни. Именно там придобива задълбочените си познания за диамантите, изумрудите, рубините и сапфирите, които по-късно ще се превърнат в основа на неговата творческа работа.

Той се изявява не само като бизнесмен и ръководител, а и като човек с изключително развит усет към красотата и дизайна. Познавач на скъпоценните камъни, художник и създател на бижута, Паоло Булгари има съществен принос за оформянето на характерния стил на марката - наситени цветове, внушителни обеми, смели комбинации от материали и вдъхновение от античното изкуство и архитектурата на Италия.

През 80-те години „Булгари" вече е много повече от престижна римска бижутерска къща. Марката се превръща в международен символ на изискаността, а нейните творения привличат холивудски звезди, колекционери и влиятелни личности. Бижутата й стават част от образа на италианската Долче Вита. През 1984 г. Паоло Булгари е назначен за президент на компанията. Заедно с брат си Никола и племенника си Франческо Трапани той ръководи развитието на групата в един от най-важните периоди от нейната история. Под тяхно управление „Булгари" разширява международното си присъствие, навлиза в нови пазари и постепенно се превръща в много повече от производител на бижута - в глобална луксозна марка с колекции часовници, аксесоари, парфюми и хотели.

Една от характерните черти на „Булгари" е способността да съчетава наследството на античния Рим с модерната естетика. Мотиви от римската архитектура, мозайките и класическите форми намират нов живот в съвременния дизайн. Така марката изгражда своя разпознаваема идентичност, различна от традиционната сдържаност на някои от големите европейски ювелирни къщи.

През 2011 г. семейството взема историческото решение да продаде контролния пакет от компанията на френския луксозен концерн LVMH в сделка на стойност около 5,2 милиарда долара. Така „Булгари" става част от една от най-големите световни групи в сектора на луксозните стоки. За фамилията това е краят на повече от век пряко управление на семейния бизнес, но не и на наследството, което е създала.

Паоло Булгари имаше шест деца от двете си съпруги.

През последните години от живота си насочва вниманието си и към социални каузи. През 2019 г., заедно с втората си съпруга основава фондацията „Паоло Булгари", чиято цел е да се бори с неравенството и бедността, като подкрепя най-вече децата и младите хора от крайните квартали на Рим.