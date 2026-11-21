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Кримският мост „така или иначе няма да остане на място", заяви украинският президент Володимир Зеленски. Определи ударите по него като справедлив отговор на руските атаки срещу украинската инфраструктура.

Изказването му е в интервю пред американския телевизионен канал Ен Би Си.

Зеленски отхвърли твърденията на Владимир Путин, че мостът е „изключително граждански" обект. По думите му в интернет има достатъчно доказателства за влакове с танкове, артилерия и друга военна техника, преминаващи по съоръжението. „Ако Путин ползваше интернет, щеше да го види", коментира иронично украинският президент.

По думите му руските военни постоянно атакуват инфраструктурата на неговата страна, като железници и мостове, особено тази година. „Разбира се, че ще трябва да отговорим на това", заяви Зеленски.

Украйна порази моста, свързващ основната част на Русия с полуостров Крим три пъти тази седмица - между 16 и 19 ноември, като нанесе три последователни координирани атаки по моста с ракети (включително крилати ракети „Фламинго", „Нептун" и „Рута") и дронове.

При ударите в нощта срещу 17 ноември основната пътна арка и участък с дължина над 200 метра се срутиха във водите на Керченския проток. Отломките блокираха и корабоплаването в района, а железопътната част също понесе сериозни щети.