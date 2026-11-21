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Германският канцлер Фридрих Мерц коментира коригирания проект за дългосрочния бюджет на Европейския съюз, представен от председателя на Европейския съвет Антониу Коща.

По думите му новото предложение за бюджета на Европейския съюз е "добра първа стъпка, но общата стойност остава прекомерна".

Предложението на Антониу Коща предвижда намаляване на първоначалния проект на Европейската комисия (около 2 трилиона евро) с 204 млрд. евро или 10% до 1,78 трилиона евро. Според Мерц увеличение от над 40% спрямо настоящия бюджет остава несъвместимо с усилията на държавите членки да стабилизират националните си финанси.

Канцлерът подчерта, че справедливото разпределение на финансовата тежест може да бъде постигнато единствено чрез корекции в приходната част на бюджета. Като най-голям нетен вносител, Германия настоява за по-значителни съкращения и се противопоставя на прекомерното натоварване на националните бюджети.

Мерц отново заяви, че бюджетът трябва да осигури устойчиво финансиране и че всички 27 държави членки трябва да участват солидарно в него. По-рано през месеца той постави условие, че Германия ще блокира приемането на многогодишната финансова рамка, ако не бъде постигнато единодушно споразумение за споделяне на разходите по финансовата подкрепа за Украйна - позиция, срещаща съпротива от държави като Унгария, Словакия, Чехия и България.