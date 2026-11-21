Украйна силно желае да се присъедини към НАТО, потвърди днес президентът Володимир Зеленски. По думите му членството в Алианса представлява една от "най-очевидните" гаранции за сигурността на страната.

Изявлението идва на фона на възобновените дипломатически преговори за прекратяване на войната и обсъжданията сред западните съюзници за предоставяне на дългосрочни гаранции за сигурност на Киев.

Въпросът за интеграцията на Украйна в НАТО отново излезе на дневен ред през последните дни на фона на продължаващите преговори за прекратяване на руската инвазия, която продължава вече близо пет години.

Зеленски подчерта пред репортери, че присъединяването към Алианса остава основен приоритет за Киев, тъй като не само защитава Украйна, но и прави отбраната на целия регион по-ефективна и финансово изгодна. Според него без членство в НАТО страната ще бъде принудена да поддържа самостоятелна армия от около един милион души с тежко въоръжение и противовъздушна отбрана.

Въпреки твърдата позиция, Зеленски призна, че все още е твърде рано да се каже дали и кога страната ще получи покана, тъй като изходът зависи от начина и момента на приключване на войната, както и от постигането на пълно единодушие сред всички държави членки.