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НАТО ще защитава всеки сантиметър от територията на Полша. Това заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте.

Изявлението на Рюте идва, след като Полша заяви, че Русия е нарушила въздушното ѝ пространство с три летящи обекта - смята се, че са две ракети и дрон.

Шефът на НАТО определи случилото се като „груби нарушения" на полското въздушно пространство и осъди атаките на Русия и войната, която тя води.

Освен Марк Рюте, пълна солидарност с Полша изразиха председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателят на Европейския съвет Антонио Коща, френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Анди Бърнам. Кремъл все още не е коментирал официално инцидентите.

По думите на Рюте главнокомандващият силите на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич ще направи необходимото за идентифициране на заплахите срещу средствата за отбрана и възпиране и ще приложи подходящи корекции.