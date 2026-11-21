НАТО ще защитава всеки сантиметър от територията на Полша. Това заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте.
Изявлението на Рюте идва, след като Полша заяви, че Русия е нарушила въздушното ѝ пространство с три летящи обекта - смята се, че са две ракети и дрон.
Шефът на НАТО определи случилото се като „груби нарушения" на полското въздушно пространство и осъди атаките на Русия и войната, която тя води.
Освен Марк Рюте, пълна солидарност с Полша изразиха председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателят на Европейския съвет Антонио Коща, френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Анди Бърнам. Кремъл все още не е коментирал официално инцидентите.
По думите на Рюте главнокомандващият силите на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич ще направи необходимото за идентифициране на заплахите срещу средствата за отбрана и възпиране и ще приложи подходящи корекции.