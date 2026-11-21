Трима палестинци загинаха при израелски удар. Те са разнасяли благотворително храна на деца.
Жертвите са били част от благотворителната организация „Уърлд Сентрал Китчън" (World Central Kitchen) в град Газа.
Ударът е нанесен в района на улица „Ал-Синаа" в западната част на град Газа. Според очевидци, цитирани от Ройтерс, превозното средство е било напът да спре, за да раздаде храна и напитки на деца, когато е било поразено от ракета.
На мястото на инцидента са открити разпилени пакетирани храни , като сготвен ориз, и документи с логото на хуманитарната организация World Central Kitchen.
Израелската армия заяви, че в района са били атакувани „няколко бойци", без да предостави допълнителни подробности или незабавен отговор защо е било ударено превозно средство, раздаващо помощи.
Инцидентът се случва на фона на продължаващите израелски удари в ивицата Газа въпреки постигнатото през октомври 2025 г. с посредничеството на САЩ прекратяване на огъня. Това не е първият подобен случай с организацията - през април 2024 г. при израелски удар загинаха седем нейни хуманитарни работници.