Разследван за връзки с мафията биш шеф на италианската полиция Джани Де Дженаро e oткрит мъртъв в дома си. Според местните медии 78-годишният бивш полицейски шеф се е самоубил, предаде Ройтерс.

Де Дженаро беше разследван за опит за възпрепятстване на дело срещу мафията, отбелязва агенцията.

Държавният секретар Алфредо Мантовано посочи в изявление, че е "дълбоко шокиран от трагичната смърт на служител", "чиито качества, чувство за дълг и отдаденост на институциите" са будели "искрено възхищение".

Де Дженаро, който оглавяваше италианската полиция от 2000 до 2007 г., е бил открит мъртът в своята вила, след като близките му подали сигнал до полицията, тъй като не успели да се свържат с него. Вестниците "Република" и "Кориере дела Сера", както агенция АНСА съобщиха, че той се е самоубил, инфоримра БТА.

Преди по-малко от седмица прокурори от Сицилия споменаха името на Де Дженаро във връзка с разследване на предполагаеми опити за възпрепятстване на делото за атентат в Палермо, при който загинаха магистратът, сочен за борец срещу мафията - Паоло Борселино, както и петима души от охраната му.

Прокурорите искаха Джани Де Дженаро да бъде задържан под домашен арест. Той отричаше да е извършил нарушение, а съдът все още не се беше произнесъл по обвиненията.

Като ключова фигура в борбата на Италия срещу организираната престъпност, Де Дженаро е водил битки срещу сицилианската мафия "Коза Ностра", стигайки най-високите нива в полицията и разузнавателните служби.

Той работи в тясно сътрудничество с Джовани Фалконе по знакови разследвания срещу мафията през 80-те години и съдейства за екстрадирането от Бразилия на Томазо Бушета - мафиот, който стана свидетел на прокуратурата.

По-късно Де Дженаро оглавяваше Дирекцията за разследване на мафията, служи като началник на националната полиция в продължение на седем години, а впоследствие ръководи отдела за координация на разузнаването в Италия.

Кариерата му не премина без противоречия. Като полицейски началник той ръководеше операцията по сигурността по време на срещата на върха на Г-8 в Генуа през 2001 г. - събитие, белязано от тежки сблъсъци между полицията и антиглобалистки организации. Тази среща на върха остава един от най-спорните епизоди в историята на съвременните италиански полицейски служби. Де Дженаро категорично отхвърляше обвиненията в нарушения, а впоследствие бе оправдан по дело, свързано с тези събития.

През 2013 г. Де Дженаро застана начело на държавната космическа и отбранителна група "Финмеканика", която по-късно беше преименувана на "Леонардо", като заемаше този пост до 2020 г.