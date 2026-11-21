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Турция официално отрече твърденията на Малайзия, че ще приеме 10 000 бежанци от мюсюлманското малцинство рохинги.

Дирекцията за борба с дезинформацията към турското президентство обяви в социалната мрежа X, че изявленията за преселване на бежанците са „неоснователни", и призова обществеността да не се доверява на невярно съдържание.

На 20 ноември малайзийският вицепремиер Ахмад Захид Хамиди заяви, че Анкара е готова да приеме 10 000 бежанци рохинги в рамките на програма за професионално обучение с продължителност от три до шест месеца, разработена съвместно с ООН. По-късно публикацията бе изтрита от страницата му във Facebook без обяснение.