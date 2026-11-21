Лансира и облагане с нов данък на Google и Meta

Антонио Коща възнамерява да съкрати планирания седемгодишен бюджет на ЕС с още 44 милиарда евро, става ясно от нови данни, оповестени в събота.

За първи път, откакто миналата година започнаха преговорите по бюджета, регионалните разходи на ЕС – известни като политика на сближаване, стават обект на съкращения. Председателят на Европейския съвет предложи намаляването им с 8 милиарда евро спрямо предходното предложение, докато субсидиите за земеделските производители остават непроменени.

Това е сериозен удар за коалиция от 17 държави от Източна и Южна Европа - включително Полша, Италия и Испания, които само преди няколко дни се обявиха против евентуални съкращения в политиката на сближаване. Планът обаче беше приветстван като „първа стъпка" от германския канцлер Фридрих Мерц, който призова за още по-големи съкращения.

„Това предложение е подходящо за справяне с предизвикателствата, пред които са изправени нашите общества, и осигурява на Европейския съюз необходимия капацитет за действие", заяви Коща в събота сутринта, цитиран от БТА.

Коща, който ръководи дискусиите по бюджета за периода 2028–2034 г. (който трябва да бъде одобрен от всички правителства в ЕС), предложи тези съкращения, след като миналия месец не бе постигнат консенсус по варианта, внесен от Ирландия в качеството ѝ на ротационен председател на Съвета на ЕС. Държавите членки са разделени основно на две - пестеливите (там са по-богатите нетни донори на съюза, които искат рязане на разходи), и такива като България, обединени в групата "Приятели на кохезията", които настояват да не се орязват подобни фондове.

Като цяло съкращенията водят до намаляване на общия размер на бюджета с 204 милиарда евро, или 10,2%, спрямо първоначалното предложение на Европейската комисия от юли миналата година.

В друго важно развитие Коща предложи въвеждането на нов данък за големите дигитални компании, като Google и Meta, който да подпомогне финансирането на бюджета през следващия период. През последните години Брюксел се въздържаше от налагането на този данък поради опасения от ответни мерки от страна на Вашингтон, но тежкото поражение на републиканците на междинните избори по-рано този месец създаде благоприятна възможност.

Тези идеи подготвят почвата за напрегнати дискусии между лидерите на 27-те държави членки на ЕС по време на срещата на върха следващата седмица. След като те постигнат консенсус, амбицията за което е да стане до края на декември, договореният бюджет ще трябва да бъде одобрен от Европейския парламент.

Въпреки разногласията между правителствата относно размера на бюджета, Коща е уверен, че те ще постигнат споразумение помежду си по време на срещата на върха на лидерите на ЕС, която започва на 17 декември.

„Вярвам, че това предложение може да ни доближи до окончателно споразумение. И ще продължа да работя с всички лидери, за да постигнем тази цел", заяви той.

Германският канцлер Фридрих Мерц обаче разкритикува съкращенията, определяйки ги като недостатъчни. „Предложението, което е на масата в момента, е първа стъпка, но общият му размер остава твърде голям", посочи той в изявление.

От друга страна, преговарящият по въпросите на бюджета от името на Европейската народна партия, Зигфрид Мурешан, незабавно разкритикува съкращенията, предложени от Коща.

Планът „е неприемлив за Европейския парламент и не може да послужи като основа за нашето съгласие. Предложените съкращения връщат преговорите назад", написа той в платформата X.

Мащабни съкращения

Правителствата в ЕС са разделени: едни искат по-малък бюджет, фокусиран върху отбраната и конкурентоспособността, докато други смятат, че той трябва да бъде по-голям и насочен към традиционни приоритети, като земеделието и политиката на сближаване.

Коща предложи умерени съкращения в политиката на сближаване – област, която досега бе пощадена при предишни кръгове на орязване на разходите поради съпротивата на редица правителства – с цел да удовлетвори Германия и нейните съюзници, известни като „пестеливите".

Икономии в бюджета бяха постигнати и чрез намаляване на средствата за външна помощ със 7 милиарда евро, както и чрез съкращения в сферата на конкурентоспособността в размер на 20 милиарда евро. Още 10 милиарда евро бяха спестени чрез отлагане на погасяването на дълга, поет от ЕС след пандемията от COVID-19; плащанията по него трябва да започнат през 2028 г.

Едно от малкото бюджетни пера, получили допълнително финансиране, е кризисният резервен фонд – чийто размер миналия месец беше намален от Ирландия.