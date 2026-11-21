Руски хеликоптер вероятно е нарушил въздушното пространство на Финландия край бреговете на град Ловииса във Финския залив. Това съобщи Финландското министерство на отбраната, като инцидентът е регистриран в 12,34 ч. местно време на 21 ноември. Машината е навлязла на около 4,1 километра навътре във финландското небе.

„Това предполагаемо нарушение на въздушното пространство може да е свързано със спасителни или наблюдателни операции, извършвани след нанесените щети на товарен кораб във Финския залив", заяви финландският министър на отбраната Анти Хякянен. По думите му няма информация какъв товар се намира на борда, но не може да се изключи да превозва военни материали.

По-рано днес плавателният съд, пътуващ от Санкт Петербург за Калининград и свързан с руските въоръжени сили, се е запалил след атака с дронове, загубил е управление и е задрейфувал във финландски териториални води.