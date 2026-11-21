През 2012 г. трагедията до италианския остров Джилио взе 32 жертви

Франческо Скетино - капитанът на круизния кораб „Коста Конкордия", чието потъване край бреговете на италианския остров Джилио се превърна в една от най-тежките морски катастрофи в съвременната история на Италия, напусна римския затвор „Ребибия" на 20 ноември. След девет години и половина зад решетките 66-годишният бивш командир получи разрешение да продължи изтърпяването на наказанието си чрез алтернативна на затвора мярка, която предвижда работа и ангажименти в полза на обществото под контрола на социалните служби.

Според в. „Кориере дела сера" засега не е известно нито къде ще живее, нито към коя конкретна социална структура ще бъде прикрепен Скетино. Официално потвърждение за решението дойде от неговата адвокатка Франческа Карниели, която заяви, че разрешението е било дадено от съда за надзор на изпълнението на наказанията.

От първоначалната присъда от 16 години лишаване от свобода на Скетино остават шест години и половина. След като прекара девет години и половина в затвора, той вече няма да бъде задължен да се връща всяка вечер в килията си, както предвиждаше режимът на полусвобода, от който се отказа през април 2025 г. Сега основното му задължение ще бъде да изпълнява възложените му дейности в рамките на програмата за социална реинтеграция.

Адвокатката му определи решението като закономерен резултат от дългия процес на поправяне. „Според нас бяха налице всички условия за предоставянето на тази алтернативна мярка, която представлява правилното продължение на пътя, започнал след осъдителната присъда", заяви Карниели пред медиите. По думите й процедурата е била продължителна и строга, а оценката на специалистите - изключително положителна, както по отношение на поведението на затворника, така и на готовността му да спазва предписанията на наказателната и възпитателната програма.

Историята, която стои зад присъдата на Скетино, започва вечерта на 13 януари 2012 г. Круизният кораб „Коста Конкордия" отплава от Чивитавекия с около 4200 души на борда -пътници и членове на екипажа. Когато корабът достига района на остров Джилио в Тиренско море, капитанът взема решение да извърши така наречения „поклон". Става въпрос за опасна демонстративна маневра, при която огромният кораб се приближава необичайно близо до брега, за да поздрави жителите на острова. Жестът е бил предназначен като знак на внимание към член на екипажа, родом от Джилио, както и към бивш капитан на компанията „Коста Крочиере", живеещ там.

Маневрата обаче се превръща в катастрофа. Корабът се приближава прекалено много до брега и се удря в подводните скали. Ударът разкъсва корпуса и предизвиква огромна пробойна, през която нахлува вода. В рамките на няколко часа огромният круизен лайнер се накланя и засяда край острова. Загиват 32 души, а хиляди пътници и членове на екипажа са принудени да напуснат кораба в условия на хаос и паника.

Вместо да остане на борда и да ръководи евакуацията до края, Скетино напуска кораба. Поведението му предизвика възмущение в Италия и се превърна в символ на капитанска безотговорност. Особено емблематичен остава телефонният разговор с Грегорио де Фалко, офицер от бреговата охрана в Ливорно, който следи ситуацията и настоява капитанът да се върне на борда, за да координира спасителните действия. В историята остава неговата гневна реплика: „Върнете се на борда, по дяволите!".

Три дни след трагедията Скетино беше арестуван. Съдебният процес започна на 9 юли 2013 г. в Гросето. Интересът към делото беше толкова голям, че обичайните помещения на съда се оказаха недостатъчни и в съдебна зала бе превърнат местният театър „Модерно". На 11 февруари 2015 г. съдът постанови присъда от 16 години лишаване от свобода. Прокуратурата беше поискала 26 години, но магистратите определиха наказание от десет години за причиняване на смъртта на множество хора и телесни повреди, пет години за корабокрушението и една година за изоставянето на кораба.

Присъдата беше потвърдена от апелативната инстанция, а после и от Касационния съд. Веднага след това Скетино се предаде доброволно в затвора „Ребибия" в Рим. Оттогава той остана зад решетките, с изключение на кратки разрешени излизания.