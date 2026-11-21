Американският президент Доналд Тръмп казал на европейските лидери, че харчат твърде много средства за войната в Украйна и при постигане на мир биха могли да използват тези пари за собствените си държави.

Това заяви днес украинският президент Володимир Зеленски. Тръмп се включи чрез телефонно обаждане в срещата на "Коалицията на желаещите" в Берлин в четвъртък, след като се срещна с колегите си от Китай и Русия - Си Дзинпин и Владимир Путин на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Шънджън.

"Той заяви, че Европа харчи твърде много пари, които би могла да отдели за себе си след края на войната", каза Зеленски пред репортери преди среща с британския министър на отбраната Уес Стрийтинг в Киев, предава БТА.

"Изказването му не звучеше като заплаха", уточни украинският президент.

Според Зеленски посещението на Стрийтинг, което се случва след тежката руска бомбардировка срещу Киев, е важен знак на солидарност. От своя страна Стрийтинг посочи, че е безсмислено Путин да си служи с реториката на мира, след като неговата армия бомбардира гражданска инфраструктура. Той допълни, че нарушението на полското въздушно пространство от Русия преди провеждането на военно учение на "Коалицията на желаещите" в петък е "скандална провокация".

"Най-добрите ответни мерки, които бих призовал всички наши съюзници да приемат, е да направят повече, за да подкрепят Украйна", допълни британският министър на отбраната.