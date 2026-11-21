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Хората в Норвегия, които днес са на около 30 години, вероятно ще трябва да работят до навършване на 70 г. Това предвижда проект за пенсионна реформа на правителството в Осло.

Промените са продиктувани от увеличаващата се продължителност на живота и необходимостта пенсионната система да остане финансово устойчива.

В момента норвежците имат гарантирано право на пенсия за старост от 67 години. При достатъчно натрупани осигурителни права обаче те могат да се пенсионират още на 62 г., но срещу по-ниско годишно плащане.

Правителството предлага досегашните възрастови граници да бъдат заменени с т.нар. нормативна пенсионна възраст. Тя ще се повишава постепенно с всяко следващо поколение в зависимост от очакваната продължителност на живота.

Според прогнозите пенсионната възраст ще нараства с две трети от увеличението на продължителността на живота. На практика това означава приблизително една допълнителна година работа на всеки десет години.

Така родените в края на 90-те години ще могат да започнат да получават пенсия от около 65-годишна възраст, докато референтната възраст за пенсиониране ще достигне приблизително 70 години.

„Живеем по-дълго и повечето от нас запазват добро здраве за по-продължителен период", заяви министърът на труда и социалното приобщаване Керсти Стенсенг, пише БТА. „Затова трябва да работим и малко по-дълго, ако искаме пенсионната система да остане устойчива за нашите деца и внуци", допълни тя.

Норвегия има смесен пенсионен модел. Държавните пенсии се изплащат на разходопокривен принцип – с текущите осигурителни вноски се финансират плащанията към пенсионерите. Системата включва и професионални пенсионни схеми, при които средствата се натрупват и инвестират.

В проекта са предвидени и облекчения за хората с дълъг трудов стаж, които не могат да продължат да работят до по-висока възраст. Предвиждат се и по-добри условия за хората с трайно намалена работоспособност.

Реформата следва широк политически компромис, постигнат през 2024 г. между седем партии от различни части на политическия спектър. Основната цел е пенсионната система да остане устойчива на фона на застаряващото население.

Промените се предлагат от една от най-богатите държави в света. Норвегия управлява най-големия суверенен инвестиционен фонд в света, чиито активи достигат около 21 560 млрд. норвежки крони (2,005 трлн. евро). Средствата подпомагат държавния бюджет, но не се използват пряко за изплащане на пенсии.

Проектът вече е подложен на обществено обсъждане. Правителството планира да внесе законопроекта в парламента през пролетта на 2027 г., а новите правила се очаква да влязат в сила през 2029 г.