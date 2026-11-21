Американският президент Доналд Тръмп вижда положителна страна в хакерската атака срещу ключови база данни. Според него тя би могла да разкрие повече подробности за това, което той нарича „руската измама".

В петък вечерта CNN и NBC съобщиха, че ФБР разследва пробив в Националния център за криминална информация (National Crime Information Center) – система, която свързва местните и националните правоприлагащи органи за обмен на данни.

Това се случва след поредица от пробиви и прекъсвания в работата на Федералната авиационна администрация (FAA), Агенцията за национална сигурност (NSA) и Министерството на земеделието (USDA), настъпили само през последната седмица.

В интервю за Fox News в събота сутринта Тръмп беше попитан за информацията относно ФБР.

„Е, току-що научихме за това и ще кажа, че не е добре - не ми харесва", заяви Тръмп.

„Но може би ще научим неща, които иначе никога нямаше да разберем. Имахме я онази „руска измама", имахме и всички останали измами", добави той.

„Може би ще научим повече за тях. Може би ще научим за изборните измами – за всички онези изборни измами, които се случиха."

„Винаги обичам да гледам на нещата от положителната им страна", допълни Тръмп и добави - Няма ли да е чудесно да научим истината за „руската история"?"

Коментарите на президента идват само дни след среща на върха в Азия с руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин, след която той нарече Путин „приятел". Засега не е е ясно кой е проникнал в базата данни на ФБР, нито какво може да направи с придобитите данни.

ФБР разследва пробив в националната база данни за криминална информация, която служи като ключова връзка между федералните, щатските и местните правоприлагащи органи. Това съобщиха двама източници, запознати с разследването.

Проникването в Националния център за криминална информация (NCIC) от страна на предполагаеми хакери е вторият подобен инцидент през последните месеци.

Базата данни NCIC се използва от правоприлагащите органи в цялата страна за обмен на информация относно заповеди за арест и проверки на миналото.

Разкриването на това последно проникване идва в момент, когато администрацията на Тръмп се опитва да успокои обществените опасения относно киберсигурността на страната. Това се случва на фона на поредица от сериозни сривове, засегнали банки, Агенцията за национална сигурност и системата за управление на въздушното движение на Федералната авиационна администрация (FAA).

От ФБР не отговориха незабавно на искане за коментар. В четвъртък, след като служители на Бюрото научиха за последния инцидент с киберсигурността, директорът на ФБР Каш Пател се появи в ефира на Fox News, за да подчертае усилията на ФБР в сферата на киберсигурността. Пател използва участието си, за да обсъди операция, приключила преди месеци, чиято цел бе да подтикне компаниите да актуализират системите си и да попречат на хакерите да получат достъп до чувствителните им данни.

Пател говори за операция „Зимен щит" ​​(Operation Winter Shield) и похвали настоящата администрация за извършването на актуализации на ключови системи с цел защита на критичната инфраструктура на страната.

„Други администрации можеха да направят тези актуализации, но не го сториха", каза той. „Ние изпреварваме събитията и наваксваме изгубеното време."

Базата данни NCIC е една от най-важните системи за обмен на информация в правоприлагащите органи, заяви пред CNN бивш служител на ФБР, ръководил разследвания срещу групировки за киберпрестъпност.

„Всеки ден служители на реда в цялата страна разчитат на NCIC, за да идентифицират издирвани лица, да проверяват за издадени заповеди за арест и да получават достъп до информация, която пряко засяга безопасността както на самите служители, така и на обществеността. Притеснява ме не просто дали хакери са получили достъп до чувствителни данни – макар че и това е проблем, – а дали биха могли да компрометират точността на информацията, на която разчитат служителите на реда."