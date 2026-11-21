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Кой ще бъде новият премиер на Сърбия? „Студентска листа" на финалната права за съставяне на кабинет.

Победителят на парламентарните избори в Сърбия на 25 октомври е близо до решение за състава и структурата на бъдещото правителство. Това съобщи зам.-председателят на парламентарната група Александра Щимац пред телевизия „Инсайдер", цитирана от Ен 1.

По думите ѝ разговорите за новия кабинет са започнали веднага след изборите. Политическата сила разполага с по няколко кандидатури за всеки министерски пост, като всички номинирани са с равностойни професионални качества.

Обсъжда се и броят на министерствата. Според телевизията в „Студентска листа" смятат, че сегашната държавна администрация е прекалено раздута и част от структурите са излишни.

Щимац не се ангажира с конкретен срок за съставянето на кабинета и не потвърди дали това ще стане до края на годината. Тя подчерта, че формацията няма намерение да забавя процеса, но е важно правителството да бъде структурирано правилно.

Междувременно председателят на парламентарната група на „Студентска листа" Йово Бакич заяви пред вестник „Нова", че формацията вече има кандидат за предстоящите президентски избори. Името му обаче все още не е обявено публично.

Вчера новоизбраният председател на сръбския парламент, който изпълнява и функциите на държавен глава до избора на президент, обяви, че ще насрочи президентските избори до 27 ноември. Това е и крайният срок, предвиден в Конституцията.