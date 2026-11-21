Франция сезира Съвета за сигурност на ООН след историческото решение на Международния съд в Хага, с което Мианма беше призната за виновна в извършването на геноцид срещу мюсюлманското малцинство рохинга, съобщи Франс прес.

През последните пет години в страната загинаха близо 100 000 души, а 4 милиона бяха принудени да напуснат домовете си.

Мирното население, включително и малцинството рохинга, е първата жертва на продължаващите насилствени прояви и липсата на достъп до хуманитарна помощ в Мианма.

Инициативата на Париж е по силата на член 94 от Устава на ООН и цели да се обсъдят конкретни мерки за прилагане на присъдата, тъй като самият съд не разполага със собствени механизми за принудително изпълнение.

Присъдата беше произнесена на 19 ноември, когато с 9 срещу 6 гласа съдиите постановиха, че страната е нарушила Конвенцията за геноцида от 1948 г., с което за първи път в историята съдът осъди директно държава по това обвинение.