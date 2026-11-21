Военните сили на САЩ и Канада продължават да работят в тясно сътрудничество без никаква промяна. Това заяви Канадският министър на отбраната Дейвид Макгинти, като обясни, че не е виждал предполагаем таен американски меморандум, предвиждащ ограничения върху сътрудничеството между въоръжените сили на Канада и САЩ.

„Не виждам никакво разминаване в това, което правим, както във военната сфера, така и извън нея", заяви Макгинти, цитиран от Ройтерс. По думите му канадските и американските сили продължават да работят „рамо до рамо" по операции като борбата с трафика на кокаин, фентанил и други наркотици в Карибския басейн, интегрираните системи за противоракетна отбрана и съвместните мисии на бойната авиация над Северна Америка.