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САЩ предприемат стъпки за промяна на отбранителните си отношения с Канада, като поставят акцент върху конкретните интереси на американската сигурност. Това заяви говорителят на Пентагона Шон Парнел.

По думите му Вашингтон ще даде приоритет на двустранното сътрудничество за укрепване на отбраната на Северна Америка, като същевременно ще подпомага Канада да изпълнява ангажиментите си към НАТО.

Парнел увери, че новите указания няма да засегнат обмена на разузнавателна информация, работата на Командването за въздушно-космическа отбрана на Северна Америка (НОРАД) и сътрудничеството в рамките на НАТО, пише БТА.

Отношенията между Вашингтон и Отава са обтегнати заради митата, наложени от американския президент Доналд Тръмп, както и многократните му изявления, че Канада може да стане 51-вият щат на САЩ.

Вчера „Вашингтон пост" съобщи, че таен меморандум, подписан от американския министър на отбраната Пийт Хегсет, предвижда ограничаване на военното сътрудничество между двете съседни държави.

По-рано канадският министър на отбраната Дейвид Макгинти заяви, че не е запознат с подобен документ и че военното сътрудничество между двете страни продължава без промяна.