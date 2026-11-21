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Иран ще въведе двучасови ограничения в електроснабдяването заради недостиг на гориво, задълбочен от щетите по енергийната инфраструктура по време на войната в Близкия изток.

Президентът Масуд Пезешкиан предупреди населението за трудна зима, като отбеляза, че електропреносната мрежа страда както от ударите, така и от дългогодишните западни санкции и липсата на инвестиции.

„Предвид специфичните условия по отношение на снабдяването с гориво в страната, енергийният сектор ще бъде принуден да въведе ограничения в разпределението на електроенергията от утре", заяви Мохамад Алахдад, ръководител на националната енергийна компания на Иран, цитиран от държавната телевизия.

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че американско-израелските удари по енергийната инфраструктура на страната са „влошили" енергийния недостиг. „Трябва да очакваме трудности тази зима", заяви той, цитиран от агенция ИСНА.

Иранските власти често се позовават на екстремни метеорологични условия и недостиг на гориво, за да преустановяват работа в държавната администрация и да затварят обществени институции. Повтарящите се прекъсвания на електрозахранването през последните години предизвикаха недоволство сред гражданите.