Пластичен хирург от Флорида бе осъден на смърт за убийството на изчезнал адвокат във Флорида. Той отрича вината си и се защитаваше сам. Прокурорите обаче представиха ключови видеозаписи.

През септември Томаш Косовски беше признат за виновен в убийство от първа степен за смъртта на 41-годишния Стивън Кози, който изчезнал през март 2023 г.

Съдия Джоузеф Булоне постанови присъдата, след като подсъдимият – който сам се защитаваше по делото за убийство, се отказа от правото си на съдебен процес с участието на съдебни заседатели. Съдията също така установи, че убийството е извършено с цел финансова облага, по „хладнокръвен, пресметнат и преднамерен начин, без какъвто и да е опит за морално или правно оправдание". Обстоятелства, които се считат за отежняващи и правят подсъдимия подлежащ на смъртно наказание, пише ABC News

По време на заседанието в петък, на което беше обявена присъдата, съдия Булоне заяви, че двете отежняващи обстоятелства надделяват над няколкото смекчаващи, като подчерта най-вече факта, че убийството е било „хладнокръвно, пресметнато и преднамерено".

„Следователно съдът заключава, че подсъдимият, съгласно законите на щата Флорида, е загубил правото си на живот", заяви Булоне. „Във връзка с това се постановява и отсъжда, че подсъдимият Томаш Косовски се осъжда на смърт за убийството на Стивън Кози."

Косовски ще бъде предаден на Департамента по поправителни заведения на Флорида; ако реши да обжалва, ще му бъде назначен служебен защитник, уточни съдията.

Според прокурорите Косовски е имал „злонамерена и лична обсесия" към Коци – адвокат, който е защитавал ответници по дела, заведени от самия Косовски. Коци изчезва, докато работи в адвокатската си кантора, а според обвинението Косовски е планирал убийството „методично и систематично".

По време на седемдневния съдебен процес Косовски не призова свидетели, нито даде показания в своя защита.

Прокурорите изтъкнаха, че макар тялото на Коци така и да не е открито, събраните доказателства сочат, че той е мъртъв и че е бил убит от Косовски.

„В крайна сметка, съвкупността от неопровержими доказателства по делото показва, че той е бил обсебен, подготвил се е, имал е план, изпълнил го е и е извършил убийството на 21 март 2023 г.", заяви помощник-окръжният прокурор Нейтън Вондерхайде в заключителната си пледоария.

Вондерхайде посочи, че доказателствата включват следи от кръвта на Коци, открити в тоалетната на адвокатската му кантора – където, по думите му, се е разиграло „насилствено събитие, както и в пикапа на Косовски. На запис от охранителна камера се вижда как в деня на изчезването на Коци Косовски влиза в офиса, носейки кашон за градинска количка, а часове по-късно си тръгва, теглейки „много тежка" количка.

Според обвинението след това Косовски се е отървал от тялото на Коци, като го е изхвърлил в контейнер за боклук, който по-късно е бил откаран на сметище.

В заключителната си реч Косовски заяви, че е невъзможно да е извършил престъплението по начина, описан от обвинението. Той постави под съмнение и факта, че Коци е починал на 21 март 2023 г., като посочи, че през седмиците след тази дата са били извършени няколко трансакции с кредитната карта на адвоката. „В този случай има изобилие от основания за разумно съмнение", каза той.

След произнасянето на осъдителната присъда, родителите и съпругът на Коци споделиха за болката от това, че не са имали възможност да го погребат.

„Най-непоносимото е, че така и не успяхме да върнем Стивън у дома", заяви пред съда съпругът му Майкъл Монтгомъри. „Не мога да опиша ужасите, които това причини на мен и на всички близки на Стивън. Изпитвам гняв, който не мога да изразя с думи."

Монтгомъри отбеляза, че съпругът му „не се определя от начина, по който е завършил животът му". „Той се определя от живота, който действително е изживял - от семейството, което го е обичало; от работата му; от книгите, които е чел; от пробяганите километри; от ястията, които е приготвял; от абсурдните филми; от пътуванията ни в планината; от страстта му към правото; от неговата нежност и сила; от многото хора, които са го обичали", каза той.