Хиляди португалци протестираха в Лисабон днес срещу поскъпването на живота, ниските доходи и задълбочаващата се жилищна криза. Демонстрацията е организирана от най-голямата синдикална конфедерация в страната – CGTP, и е част от продължаваща вълна на социално недоволство в Португалия.

Участниците настояват за по-високи заплати и пенсии, които да компенсират инфлацията, достигнала 3,8% през октомври, и поскъпването на храните, горивата и енергията. Според данни на Евростат средният годишен доход в Португалия за 2025 г. е с 37% по-нисък от средния за Европейския съюз.

Демонстрантите призовават за строги мерки срещу спекулациите на имотния пазар, затягане на правилата за краткосрочно отдаване под наем за туристи и осигуряване на достъпни жилища. От 2017 г. насам цените на жилищата и новите наеми в страната са се увеличили повече от два пъти, което засяга най-тежко младите хора.

Днешното шествие продължава серията от масови демонстрации през октомври и ноември 2026 г. в Лисабон, Порто и десетки други градове. Предишните протести бяха съпроводени от палаткови лагери на жилищни активисти и напрежение с полицията при премахването им, което доведе до критики към кабинета на премиера Луиш Монтенегро.