Президентът на Ливан Жозеф Аун призова за едновременното прекратяване на иранската намеса във вътрешните работи на страната и на израелското военно присъствие в Южен Ливан, съобщава Франс прес.

В обръщение в навечерието на 83-тата годишнина от независимостта на Ливан държавният глава посочи, че пълният суверенитет на страната е възпрепятстван от два взаимосвързани фактора – „израелската окупация" и „чуждестранната намеса, особено от страна на определени влиятелни кръгове в иранския режим".

Аун отправи директен призив към израелските среди, настояващи за запазване на военните позиции в Южен Ливан, да се изтеглят от „всеки сантиметър ливанска територия" и да прекратят атаките си, пише БТА.

Същевременно той се обърна към въоръжените групи и политическите сили в страната, свързвани с Техеран, с думите, че „епохата на оръжията извън държавната власт е приключила". Без да назовава пряко проиранското шиитско движение „Хизбула", президентът настоя тези формирования да предадат въоръжението си.

Властите в Бейрут, подложени на натиск от страна на САЩ след двата мащабни конфликта между „Хизбула" и Израел от 2023 г. насам, отнели живота на хиляди души в Ливан, многократно декларират намерение да разоръжат групировката.

Въпреки понесените загуби обаче „Хизбула" отказва да предаде оръжията си, а нейни депутати заявяват, че организацията възстановява военния си капацитет.

Междувременно напрежението по границата продължава - в четвъртък израелската армия обяви, че е нанесла удар по обект за производство и съхранение на ракети на „Хизбула" в Източен Ливан, а периодичните израелски операции в контролираната от тях гранична ивица в южната част на страната не спират.