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Иранска атака е поразила граждански промишлен обект в Бахрейн и е предизвикала пожар, но засега не е съобщено да има пострадали.

Екипи на гражданската защита са изпратени на място, за да потушат огъня. Властите обаче не разкриха къде точно се намира засегнатият обект и какъв е неговият характер.

По-рано бахрейнското вътрешното министерство предупреди за потенциална опасност и призова жителите да потърсят най-близкото безопасно място, без да посочва причината за тревогата, пише БТА.

Двама местни жители са съобщили пред Франс прес, че са забелязали дим над остров Ситра в източната част на страната. Там се намират редица промишлени предприятия, сред които и рафинерията на държавната петролна компания Bapco.

През последните дни Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) неколкократно обяви, че е атакувал американски обекти на територията на Бахрейн.

Един от ударите е бил извършен в сряда, след като американските сили атакуваха иранския остров Кешм.

По-рано днес Техеран съобщи, че е прехванал американски дрон, насочен към острова в Ормузкия проток.

От началото на войната между САЩ, Израел и Иран през февруари страните от Персийския залив нееднократно са ставали мишена на ирански атаки.